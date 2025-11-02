На Украине снимут документальный фильм «Как казаки на Курщину ходили»

Госпредприятие «Центр защиты информационного пространства Украины» заключило договор на производство документального фильма о вторжении Вооруженных сил страны (ВСУ) в Курскую область. Об этом пишет издание «Главком».

На ленту «Как казаки на Курщину ходили» выделили 2,3 миллиона гривен. Перед режиссером поставлена задача «способствовать повышению боевого духа украинских военнослужащих». Картина должна быть готова к 20 декабря.

Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года. Территорию региона российские военные полностью смогли освободить в апреле 2025-го. По данным главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, за все время оккупации потерпевшими признали более 14 тысяч мирных жителей.