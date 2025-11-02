В ОП разъяснили порядок оплаты труда в День народного единства

Работа в День народного единства, как и в другие государственные праздники, должна оплачиваться не менее чем в двойном размере. Об этом заявил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«В соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации работа в нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере», — пояснил Машаров. Его слова приводит ТАСС. Он подчеркнул, что требование о как минимум двойной оплате труда в госпраздники распространяется на всех сотрудников без исключения.

Конкретный порядок оплаты зависит от формы начисления зарплаты, уточнил член ОП РФ. Сдельщикам платят не менее чем по двойным расценкам. Работникам с дневными или часовыми ставками начисляют не менее двойной ставки. Сотрудники на окладе получают не менее одинарной ставки сверх оклада, если работа в праздник укладывается в месячную норму труда. Если объем работы превышает этот уровень, полагается не менее двойной ставки сверх оклада. Конкретные размеры оплаты могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором, добавил Машаров.

День народного единства 4 ноября в этом году приходится на вторник, и правительство перенесло выходной день с 1 ноября на 3 ноября, создав трехдневный период отдыха с 2 по 4 ноября включительно. Однако работникам, которые будут привлечены к труду в этот праздничный день, гарантирована двойная оплата труда в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса РФ.