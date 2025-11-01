Гладков рассказал о состоянии Белгородского водохранилища после атаки ВСУ

Андрей Дуванов

На Белгородском водохранилище продолжаются сбросы воды из-за регулярных атак ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

© РИА Новости

По словам Гладкова, ВСУ уже больше недели атакуют плотину. При этом он также добавил, что правительство области оказало необходимую помощь для защиты воды, а властям «совместными усилиями» удалось остановить ситуацию, которая наблюдалась в первые пять дней после начала украинских атак.

«Больше недели враг атакует плотину на водохранилище. И сброс воды до сих пор продолжается. Это объект федеральной собственности. То есть там полномочия Федерального агентства по водным ресурсам. Поэтому ту помощь, которая была необходима со стороны правительства области — она оказана. Меры предпринимаются для защиты воды. Но частичный сброс воды — он продолжается», — заявил Гладков.

