Гладков рассказал о состоянии Белгородского водохранилища после атаки ВСУ

На Белгородском водохранилище продолжаются сбросы воды из-за регулярных атак ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

По словам Гладкова, ВСУ уже больше недели атакуют плотину. При этом он также добавил, что правительство области оказало необходимую помощь для защиты воды, а властям «совместными усилиями» удалось остановить ситуацию, которая наблюдалась в первые пять дней после начала украинских атак.

«Больше недели враг атакует плотину на водохранилище. И сброс воды до сих пор продолжается. Это объект федеральной собственности. То есть там полномочия Федерального агентства по водным ресурсам. Поэтому ту помощь, которая была необходима со стороны правительства области — она оказана. Меры предпринимаются для защиты воды. Но частичный сброс воды — он продолжается», — заявил Гладков.

