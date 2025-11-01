Сын пропавших Усольцевых записал загадочное видео

Сын пропавшей в тайге Красноярского края Ирины Усольцевой публиковал веселые ролики из московского «Москва-Сити». Данил Баталов использовал функцию автоматического удаления для видео в своих соцсетях.

«Пользователей Сети возмутило, что Баталов веселится в столице, пока его родные могут находиться в заснеженной тайге», — сообщает aif.ru.

Особое недоумение вызвало использование функции временных публикаций, которые автоматически удаляются после просмотра. Подобная функция позволяет скрыть контент от массового просмотра.

Появились новые детали в деле исчезновения семьи Усольцевых

Пользователи расценили такое поведение как попытку скрыть доказательства веселого времяпрепровождения. Многие связали это с версией о побеге семьи за границу при содействии сына.

После волны критики молодой человек опубликовал фото своего глаза с подписью: «Разве эти глаза могут врать?». Постоянный пост без функции удаления стал его ответом на обвинения.

Очевидцы сообщили о появлении пропавшей семьи Усольцевых в Новосибирске. Супругов, находящихся в розыске, предположительно видели на территории Новосибирска. С такой информацией выступила одна из жительниц города, утверждающая, что лично наблюдала эту пару.

Между тем, знакомая исчезнувшей женщины поделилась сведениями о том, какая ситуация складывалась в семье за внешним фасадом благополучия. Согласно ее рассказу, отношения супругов были далеки от идеальных, а Ирина и Сергей рассматривали возможность расторжения брака. Подробнее об этом — в материале URA.RU.