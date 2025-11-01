Во дворе Петербурга появилась «печка раздора»

В одном из дворов Санкт-Петербурга появилась «печка раздора». Владелец флигеля решил воспользоваться старинным методом отопления и разозлил соседей из жилой многоэтажки, пишет «Подъем».

Спор развернулся во дворе дома номер 3 на Кронверкской улице. Собственник флигеля регулярно топит печь, из-за чего все вокруг накрывает дымом. У одних соседей запах дровяной печи вызвал ностальгию по прошлому, а другие обеспокоились чистотой воздуха. Последние пожаловались в полицию и МЧС.

В пресс-службе Петроградского района уточнили, что владелец флигеля имеет полное право топить печь, так как территория является частной.

«Жалоб в администрацию по этому поводу не поступало. Вообще, это частная территория, и все вопросы должны быть адресованы к собственнику. Он же может и заключить договор на проведение отопления», — уточнили власти района.

