Будущее медиарынка СНГ и новые продукты на стыке индустрий обсудят на форуме «Культура. Медиа. Цифра»

6 и 7 ноября 2025 года в Москве на территории Кинозавода «Москино» пройдет второй международный форум «Культура. Медиа. Цифра». В событии примут участие более 160 спикеров из свыше 20 стран мира. Форум соберет лидеров в сфере медиа, технологий, искусства, кино, блогинга и креативных индустрий, чтобы показать, как на стыке сфер рождаются новые идеи, партнерства и продукты, способные отвечать на вызовы сегодняшнего дня.

© Пресс-служба форума

Москва вновь станет точкой притяжения лидеров креативных индустрий, медиа, технологий и искусства. Международный форум «Культура. Медиа. Цифра» — это площадка, где рождаются новые идеи, проекты и партнерства. Сегодня именно на стыке сфер появляются решения, определяющие будущее культуры и коммуникаций, и форум становится местом, где эти решения находят форму и импульс для развития.

Будущее медиарынка СНГ

В 2025 году ключевая тема форума — потенциал медиарынка СНГ, где формируется аудитория более 350 млн русскоязычных пользователей. Это пространство стремительно развивает собственные инфраструктуры: локальные ИИ-инструменты, платформы дистрибуции, модели монетизации и кооперации. Задача форума — соединить создателей, дистрибьюторов и регуляторов, чтобы превратить этот потенциал в устойчивый рост и экспорт контента.

Программа предполагает участие представителей ТВ-холдингов, креативных индустрий, онлайн-платформ, сетей кинотеатров, игровых и анимационных экосистем, а также отраслевых объединений стран СНГ. Ожидается обсуждение совместимых стандартов метрик, закупки, показа и продвижения контента, что станет важным шагом к интеграции медиарынка региона.

Деловая программа форума

Опыт последних лет показывает: прорывные проекты появляются тогда, когда участники на стыке индустрий находят совместные ответы и модели сотрудничества на различные вызовы рынка. Поэтому программа этого года сформирована вокруг шести тематических треков, объединяющих разные сферы — культуру, технологии, медиа и бизнес. Ожидается, что дискуссии в рамках сессий станут стартом рождения новых идей и решений для медиарынка СНГ и международного пространства.

Трек «Медиасеть» будет посвящен новым медиа и digital-инструментам: от платформ и форматов до алгоритмов дистрибуции, трендов и монетизации контента. В блоке «Влиятели» эксперты обсудят инфлюенс-маркетинг, блогосферу и развитие личного бренда, а также стратегии продвижения в социальных сетях и построение сообществ. «Техномагия» сосредоточится на VR, AI и других инструментах, позволяющих создавать, автоматизировать и масштабировать проекты. «Арт-ресурс» представит пространство для диалога о креативных индустриях — литературе, музыке, театре, моде, музеях, а также фестивалях и коллаборациях. В рамках блока «Пиарология» участники обсудят современные практики PR, медиастратегии, событийный маркетинг и управление репутацией. И последний трек — «Кинополе», где речь пойдет о производстве, дистрибуции и маркетинге в киноиндустрии, роли стриминговых платформ и новых зрительских форматах.

Всего в дискуссиях в этом году примут участие свыше 100 спикеров из более чем 20 стран, представляющих медиакомпании, IT-сектор, индустрию кино, государственные и образовательные организации.

Итоги прошлого года

В прошлом году форум «Культура. Медиа. Цифра» впервые прошел в Москве и сразу стал масштабным событием. В форуме, который проходил 13 и 14 ноября 2024 года, приняли участие более 5 тысяч человек, а спикерами стали 100 отечественных и 28 зарубежных специалистов из 16 стран мира. Среди хедлайнеров — сербский режиссер Эмир Кустурица, американский режиссер Оливер Стоун и французский кинорежиссер Люк Бессон, назвавший Москву «потрясающим городом с особой энергией».

Программа 2024 года включала 31 сессию, посвященную развитию кинематографа, новым медиа, искусственному интеллекту, геймдеву, экономике креативных индустрий и глобальной коммуникации. Форум стал первой международной площадкой такого масштаба на территории Кинозавода «Москино» и задал высокую планку для будущих встреч экспертов индустрии.

