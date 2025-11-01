Миллениалы и зуммеры больше других поколений осведомлены о начале предновогодних распродаж

Представители поколения миллениалов (26-35 лет)﻿ проявляют наибольший интерес к предстоящим осенним распродажам, а зуммеры - молодые люди от 18 до 25 лет﻿ - подходят к сезону скидок более продуманно. Об этом сказано в исследовании онлайн-ретейлера Ozon, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Больше всего распродажи нравятся миллениалам (26-35 лет). <...> Но настоящими стратегами распродаж оказалась молодежь 18-25 лет. Они не просто ждут скидок - они ведут к ним планомерную подготовку: откладывают деньги, составляют списки желаний и выслеживают выгодные предложения", - говорится в сообщении.

По данным аналитиков, о "черной пятнице" знают практически все независимо от пола, в то время как о распродаже 11.11 больше осведомлены женщины, чем мужчины (59% против 38%).

В 2025 году эксперты выявили два тренда, оба из них связаны с растущей популярности осознанного потребления. Первый - это "стратегический шопинг" активной молодежи и миллениалов, которые видят в маркетплейсах незаменимый инструмент для продуманных покупок. Так, восемь из десяти россиян в период распродаж отправятся за покупками именно на маркетплейсы. Кроме того, 61% опрошенных отмечают, что ряд товаров можно приобрести только на этих платформах.

Второй тренд - "рациональный шопинг" жителей малых городов и старшего поколения, для которых важны не ажиотаж, а практичность и поддержка отечественного производителя. "7 из 10 россиян учитывают российское происхождение товаров при выборе. Эта тенденция наиболее выражена среди представителей старшей возрастной группы 56+ лет - 75% и среди жителей малых городов с населением менее 50 тысяч человек - 73%", - сказано в тексте.

На региональном уровне чаще всего географию производства проверяют жители Северо-Запада (67%) (такие города, как Санкт-Петербург, Калининград, Мурманск, Архангельск, Петрозаводск), и Юга России (68%): Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар, Астрахань и другие. При этом жители городов с небольшим населением проявляют меньший предварительный ажиотаж к распродажам и реже совершают импульсивные покупки.

Количество тех, кто принципиально не обращает внимания на скидки, в два раза выше, чем среди жителей крупных городов. Их шопинг-листы смещаются в сторону товаров первой необходимости, уступая по популярности аксессуарам и гаджетам. Но, несмотря на всю сдержанность, итоговое намерение что-то купить (31%) практически не отличается от среднероссийского (30%). Экономят жители малых городов не из-за отсутствия желания, а из-за повышенной рациональности, отмечают эксперты.