Мигрантам будет труднее трудоустроится в Москве

Депутаты Московской городской думы поддержали индексацию стоимости патентов для иностранных граждан. Ежемесячная плата за патент увеличится с 8,9 тысячи до 10 тысяч рублей с учетом изменения регионального коэффициента. Об этом сообщила на пленарном заседании в субботу замруководителя департамента экономической политики и развития столицы, начальник Управления налогового анализа Дарья Мурченко.

«В этом году предлагается установить региональный коэффициент таким образом, чтобы патент вырос с 8 900 рублей до 10 тысяч рублей в месяц. Для этого региональный коэффициент необходимо установить в размере 2,9323», — сказала Мурченко.

Она сообщила, что повышение стоимости патента позволит уравнять налоговое бремя, которое несут мигранты, с налоговой нагрузкой, возложенной на граждан РФ. По ее словам, региональный коэффициент пересматривается ежегодно, чтобы плата за патент отражала изменение средней заработной платы в городе.

При расчете коэффициента власти ориентируются на среднюю зарплату в отраслях, которые активно используют труд иностранных граждан, уточнила замглавы департамента. Учитываются также стоимость получения патента в ГБУ «Миграционный центр» и государственная пошлина за получение патента, введенная с 1 января 2025 года.

Мурченко добавила, что новый размер платы соответствует стоимости патента в Московской области. Стоимость патента для мигрантов формируется из трех составляющих: базовой стоимости по Налоговому кодексу, федерального коэффициента-дефлятора Минэкономразвития и регионального коэффициента.

Ранее стало известно, что более трети мигрантов в РФ не смогли сдать русский язык с первой попытки. Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ, процент сдавших экзамен составил 86,9%.