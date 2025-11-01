Харламов рассказал, почему не удалось спасти актера Попова

Известный комик Гарик "Бульдог" Харламов пришел проститься с коллегой-актером Романа Попова.

Как сообщает MK.RU, на церемонию прощания, которая проходит сегодня в Центральной клинической больнице в Москве, Харламов пришел вместе с известным артистом Сергеем Буруновым.

По словам комика, он в последнее время поддерживал связь с супругой Попова и помогал ему с лечением.

"К сожалению, есть такие болезни, которые деньгами не вылечишь. Я узнал о том, что он серьезно болен, честно говоря, недавно. Потому что он не жаловался вообще никогда и ни на что", - рассказал Харламов.

Другие коллеги также подчеркнули, что Попов старался скрывать свою болезнь.

Звезда "Полицейского с Рублевки" Роман Попов скончался 28 октября. У него была четвертая стадия рака.