Настоящий человек: Харламов попрощался с кинозвездой Романом Поповым

Российский актер Гарик Харламов попрощался с умершим коллегой Романом Поповым. Он охарактеризовал его как доброго, искреннего — настоящего человека. Своими эмоциями артист поделился в беседе с журналистом URA.RU.

«Очень рано он ушел, я считаю. И очень жалко семью, детей. Самое главное, чтобы был добрый, искренний, настоящий человек», — подчеркнул Харламов в разговоре с корреспондентом агентства.

По его словам, Попов был запоминающимся человеком, который много работал и не жалел себя.

Харламов отметил, что последний раз общался с Поповым около года назад. За время работы с Поповым по Comedy Club у российского комика наладился c ним такой уровень взаимопонимания, что слова уже были просто излишними.

"Вот это, конечно, таких людей терять очень тяжело и невыносимо тяжело", — подытожил Харламов.

Роман Попов скончался 28 октября в возрасте 40 лет после повторного обострения опухоли головного мозга, диагностированной ему в 2018 году. Тогда актер перенес три эпилептических приступа, но спустя год врачи зафиксировали ремиссию, однако в 2025 году заболевание вернулось с серьезными осложнениями. Артист был известен ролью следователя Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки» и работал резидентом Comedy Club. Прощание с артистом проходит в Москве.