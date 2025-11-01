Воспитанных в неполных семьях мужчин назвали «дурными и страшными»

Настоятель храма в Абхазии, иерей Андрей Струкций назвал дурными и страшными мужчин, которых воспитывали разведенные матери-одиночки. Также священник поделился своим мнением о месте женщины в социуме.

На высказывания Струцкого обратил внимание Telegram-канал «Кровавая барыня».

«Нет мужика, и женщину её как лист уносит куда-то, туда-сюда. Потому что она как бы дана быть частью мужчины, понимаете, она из него взята и к нему должна присоединиться, она сама по себе не может существовать», - сказал иерей.

Отдельно Струкций высказался о мужчинах, воспитанных в неполных семьях. Таких он назвал дурными и страшными.

«Поэтому мужики как бы дурные и страшные. Этих дурных мужиков выращивают одиночки-мамы, которые там тоже развелись в своё время», - произнес Струцкий.

Он считает, что и христианство сейчас «больное и страшное». Священник отметил: по канону, допускать до причастия никого нельзя.

