Россиянка пришла с вибратором на судебное заседание по расторжению брака

В судебном учреждении Уфы произошел неординарный случай во время проведения досмотра перед бракоразводным процессом. У 37-летней участницы судебного заседания обнаружили и изъяли вибратор. Женщина не стала оспаривать действия службы безопасности и добровольно передала предмет до окончания судебного разбирательства.

В связи с необычностью ситуации и для обеспечения нормального хода процесса, к гражданке был прикреплен сотрудник службы судебных приставов. Данная мера была применена в качестве профилактики возможных непредсказуемых действий во время заседания. После завершения всех судебных процедур интимную вещь вернули владелице.

По информации из судебных источников, инцидент не повлиял на ход бракоразводного процесса и не привел к каким-либо осложнениям в работе учреждения. Служба безопасности суда действовала в соответствии с регламентом, предусматривающим изъятие любых предметов, которые могут быть расценены как потенциально опасные или неуместные в зале суда.

