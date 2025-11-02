Вильфанд: в нескольких районах России уже ожидаются трескучие морозы

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в первой декаде ноября в нескольких регионах страны ожидаются трескучие морозы.

«Настоящие трескучие морозы: на севере в Якутии значения опустятся до 35—36 °С ниже нуля, на Чукотке — до —32-34 °С, а в Магаданской области и на севере Камчатского края — до 27—29 °С мороза», — цитирует метеоролога ТАСС.

Кроме того, отметил синоптик, сильное понижение температуры уже коснулось Урала, где в Челябинской области в начале следующей недели максимальная температура днём после +10 °С на нынешней неделе будет составлять до —1 °С. До конца недели ночные морозы также усилятся в Курганской и Свердловской областях и составят —10—12 °С и —13—15 °С соответственно.

Что касается Сибири, то в Новосибирской области в воскресенье температура днём с +11—13 °С понизится до +2—6 °С, а ночные значения составят около 0 °С. Также резкое понижение температуры фиксируется на территории Алтайского края, Омской, Томской и Кемеровской областей.