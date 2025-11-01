«Смерть – это только начало»: «Афиша Daily» рассказала о связанных со смертью традициях

В своем спецпроекте «Смерть – это только» «Афиша Daily» предложила вспомнить о том, как люди примиряются с мыслью о смерти, и подумать, как конечность всего помогает в жизни.

© Zeitgeist Films

Материалы проекта посвящены самым острым темам, связанным со смертью, в том числе и тому, как справиться со страхом умереть.

Так, прочитав «Письмо с того света» можно узнать, как в разных культурах и традициях люди находят способы общаться со своими ушедшими родственниками с помощью различных посредников, которыми могут выступать как обладающие специальными знаниями люди – шаманы, животные или оракулы.

«У каждого свой рай» напоминает нам о том, что время, проведенное со старшими родственниками, бесценно, и важно успеть поговорить с любимыми бабушками и дедушками.

© Афиша

Также можно узнать, что происходит на могилах легенд российской музыки: солистов групп «Сектор Газа» Юрия Хоя и «Короля и Шута» Михаила Горшенева, лидера «Гражданской обороны» Егора Летова и «короля русского шансона» Михаила Круга; ознакомиться с рейтингом самых безумных историй об инсценировке смерти и посмотреть список из 11 фильмов и сериалов, которые посвящены попыткам пережить страх бренности бытия.

Авторы проекта попытались разобрать и в том, как смерть оценивали философы и почему люди боятся умереть. Отдельный раздел посвящен похоронным традициям на Руси и советам, «как организовать собственные похороны, чтобы никому не доставить проблем».