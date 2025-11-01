«Человек не объект»: Конституционный суд выпустил масштабный документ о защите достоинства

«Недопустимо относиться к человеку как к объекту» - это фраза из нового грандиозного, более чем на 100 страницах, документа Конституционного суда России. Высшая судебная инстанция обратила внимание на достоинство личности. Подобного документа на уровне КС РФ еще не было. Он важен не только для судебной системы в целом, но и для всех россиян.

КС выпустил документ под названием «Информация Конституционного суда». Вообще, подобные «информации» уже выходили несколько лет назад и были посвящены защите прав предпринимателей. Это тематическое обобщение КС практики с целью привлечь внимание органов публичной власти и всего общества к содержанию выраженных им правовых позиций и их развитию, устранение выявленных в области нормотворчества и правоприменения системных дефектов. Но, повторюсь, никогда в истории России не было бы столь масштабного и детального разбора важнейшей для каждого темы – человеческого достоинства. Сегодня он особенно нужен всем: органам власти, правоохранителям и чиновниками, взрослым и совсем еще юным гражданам, абсолютно каждому из нас.

«Подразумевая неотъемлемую ценность каждого человека независимо от каких-либо внешних факторов (статуса, способностей, заслуг, действий), недопустимость отношения к человеку как к средству (объекту), человеческое достоинство предполагает право на уважение, защиту от унижения и иного неправомерного вмешательства в сферу индивидуальной автономии», — это строчки из документа. Он связывает напрямую самовосприятие личности и правосознания. Эта мысль не раз звучала в наших публикациях и выступлениях автора перед президентом на встречах главы государства и СПЧ. Человек, который совершаете преступление, - не уважает себя, других, государство и общество. И только если мы вернем ему достоинство личности, он станет законопослушным.

«Человеческое достоинство предполагает признание врожденной, безусловной и неотъемлемой ценности человека, вне зависимости от его физических, интеллектуальных, социокультурных и иных характеристик, поведения и социальной полезности», - говорится в документе.

И добавляется, что вместе с тем его содержание не статично и видоизменяется, в том числе в ходе развития научных знаний.

Речь идет генной инженерии и биотехнологиях, в целом о цифровой эпохе. КС полагает, что в условия новых рисков (это пандемии, ИИ, роботы) человеческое достоинство с особой остротой нуждается в надежной правовой защите.

В документе КС приводит конкретные решения, которые принимались за последние годы. Среди них – разъясняющие понятия чести и достоинства, порядок увольнения из органов власти за порочащее поведение, запрет на торговлю выданным посмертно госнаград, умаляющую ценность тех, кто их получил и государства. Интересно, что КС подчеркнул – если решение законодателя может трактоваться неоднозначно, то сам факт это унижает человеческое достоинство. А значит, такой закон должен быть уточнен или отменен.