Сенатор: проблему низкого потребления рыбы нужно решать комплексно

Проблему низкого потребления рыбной продукции в России необходимо решать комплексно, одним объявлением четверга "рыбным днем" вопрос не решить. Об этом заявил в интервью ТАСС глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

По его словам, профильный комитет Совета Федерации проблемой низкого потребления полезной для здоровья продукции занимается давно и последовательно. Он отметил, что сейчас граждане едят рыбы меньше, чем это рекомендовано медицинскими нормами. Вместе с тем, статистика говорит о том, что продолжительность жизни больше в тех государствах, где в рационе питания преобладает рыбная продукция, добавил сенатор.

"Без системы мер, исключительно возвратом "рыбных четвергов", конечно, не будет того результата, который необходим. Во-первых, задача сделать рыбу не только доступной по цене, но и качественной с точки зрения ее товарной кондиции и удобства приготовления. Во-вторых, важна в целом информационная работа о пользе рыбной продукции для здоровья граждан и ее включении в постоянный рацион питания. В-третьих, мы должны работать над современной рецептурой приготовления, которая вписывается в повседневные гастрономические традиции, что особенно важно для детей и молодежи. Кроме того, необходимо, чтобы появлялись преференции у поставщиков рыбы для государственных закупок, чтобы в детском рационе питания становилось больше рыбы", - рассказал Двойных, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, также важна разъяснительная работа и качественный рыбный общепит. "Мы видим, как ряд регионов очень активно продвигает рыбную повестку. Это не просто "рыбный четверг", это очень качественные рыбные рынки, это правильная информационная кампания, рыбные фестивали. По-хорошему в стране должно стать модным потреблять рыбу", - уверен глава комитета Совфеда.