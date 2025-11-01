Данные, технологии, ценности: портал «Рамблер» определил основу для будущего России

Участники форума «Сообщество» обсудили, как сетевые группы формируют коллективное сознание, а цифровые платформы становятся для них «тренировочным контуром»

© Пресс-служба форума «Сообщество» ОП РФ

31 октября 2025 года в Москве прошел первый день форума Общественной палаты РФ «Сообщество», основной темой которого стала «Институты гражданского общества: вчера, сегодня, завтра». Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий медиахолдинга Rambler&Co, приняла участие в секции «Сетевые сообщества: код будущего России».

Участники обсудили их роль в формировании ценностей и установок в сознании общества. Портал «Рамблер» в этом процессе выполняет функцию цифровой платформы, которая одновременно выступает и средой обитания, и инструментом создания таких групп.

© Пресс-служба Rambler&Co

Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий медиахолдинга Rambler&Co:

«Важно посмотреть на актуальность создания сетевых сообществ и со стороны человека. Через анализ наших данных и изучение взаимодействия пользователей с ИИ-сервисами мы видим острую необходимость создания комьюнити по интересам, это критически важно молодой аудитории для сохранения ценностных ориентиров в нашей стране. Общая позиция бизнеса и государства сможет сформировать правильный и фундаментальный подход, а ответственность за контент и продукты со стороны бизнеса – безопасную среду для общения».

Анна Иванова также отметила, что портал «Рамблер» стал естественной средой для формирования, развития и создания сетевых сообществ – это не просто социальный слой, а уникальный «тренировочный контур» для развития российских языковых моделей (LLM). Спикер добавила, что «код будущего» формируется уже сейчас, и он состоит из трех основ: данных, позволяющих понимать общество, технологий, которые создают безопасное пространство для самореализации, и ценностей, закладываемых в основу сетевых взаимодействий.

Модератором дискуссии выступила заместитель председателя Комиссии ОП РФ по экономике и трудовым отношениям, президент Ассоциации граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования МАКО Ольга Голышенкова. Среди остальных спикеров: заместитель Министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, научный руководитель проекта «ДНК России», проректор Президентской академии Андрей Полосин, ведущая «Первого канала» и НТВ Екатерина Шугаева, депутат Государственной думы РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков, член ОП РФ V-VI составов Артем Кирьянов, директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «Россети» Дарья Борисова, референт Управления Президента РФ по общественным проектам Владимир Костеев и проректор по медиаобразованию Мастерской управления «Сенеж» Михаил Канавцев.

Форум «Сообщество» ежегодно проводится Общественной палатой РФ, начиная с 2015 года. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой.