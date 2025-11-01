Артемий Лебедев матом высказался о европейских странах

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал европейские страны за их визовую политику в отношении туристов из России. В обзоре новостей, который доступен во «ВКонтакте», он матом высказался о государствах Европы.

Блогер пожаловался на то, что в 2024 году Италия дала ему визу на 12 дней.

«И это после моей истории пятилетних безупречных шенгенов, которые были у меня всю жизнь. Поэтому пошли они ***», — возмутился Лебедев.

Он также с иронией добавил, что россияне поедут в Европу, только когда страны из этого региона «сами прибегут с визами и будут их бесплатно раздавать».

Ранее Лебедев описал действия и поведение американского предпринимателя Илона Маска матерной поговоркой. Дизайнер счел, что западный бизнесмен зачастую дает невыполнимые обещания.

Перед этим блогер также раскрыл большую проблему Англии. Лебедев отметил, что в этой европейской стране часто крадут телефоны на улицах.