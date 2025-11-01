Названо самое длинное слово в русском языке

Согласно исследованию, проведенному с привлечением искусственного интеллекта, самым длинным словом в русском языке может считаться прилагательное "тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые", состоящее из 55 букв. Об этом РИА Новости сообщил заведующий кафедрой общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Павел Катышев.

Как уточнил эксперт, данная лексическая единица встречается в названии патента на изобретение, зарегистрированного в 2006 году. Катышев отметил, что русский язык обладает уникальной способностью легко образовывать сложные многокомпонентные слова, что объясняет быструю смену рекордов в этой категории.

Для сравнения: согласно Книге рекордов Гиннесса, в 2003 году самым длинным словом считалось "превысокомногорассмотрительствующий" (35 букв), а ранее — "рентгеноэлектрокардиографического". При этом эксперт подчеркнул, что в повседневной речи наиболее употребительными остаются короткие слова — союзы, предлоги и частицы, многие из которых состоят всего из одной буквы.

Ранее сообщалось, что российский рубль вошел в тройку самых крепких валют октября.