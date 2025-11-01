Приставы с начала года изъяли у россиян почти триллион рублей

Судебные приставы России в период с января по сентябрь 2025 года включительно взыскали с россиян свыше 900 млрд руб. долгов. Об этом рассказал ТАСС директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.

© Газета.ru

При этом за первые девять месяцев прошлого года приставы собрали долгов на 845 млрд руб.

Около 35–40% взыскивается приставами в доход бюджета, остальные средства изымаются в пользу физических и юридических лиц.

В Волгограде сотрудники службы судебных приставов приняли присягу

В 2020 году министерство финансов РФ поддержало идею создания института частных приставов в целях экономии госбюджета. Предполагалось, что они будут заниматься взысканием долгов в пользу бизнеса. Одной из причин называлась нагрузка на судебных приставов, в 10 раз превышающая нормативы, установленные Минтрудом и Минюстом.

Предполагается, что на первом этапе частные приставы будут взыскивать долги только в пользу юридических лиц, тогда как ФССП — в пользу физлиц и госорганов.

