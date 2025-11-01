Перечислены регионы России с аномальным теплом

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в нескольких регионах страны в ноябре прогнозируется избыток осадков.

По словам метеоролога, к отклонению от климатической нормы стоит готовиться жителям Мурманской и Ленинградской областей, Карелии, а также Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

Кроме того, больше дождя и снега будет в Красноярском крае, Иркутской области, Хакасии, Забайкальском крае и Бурятии, приводит слова Вильфанда ТАСС.

В то же время дефицит осадков в ноябре прогнозируется в Центральном федеральном округе, на Дальнем Востоке, Чукотке, а также в Магаданской области, Камчатском крае и на северо-востоке Якутии.

"На остальной территории России осадков в ноябре ожидается около нормы", - сообщил ученый.

Что касается температуры воздуха, превышение климатической нормы прогнозируется в Северо-Западном, Центральном, Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах.

На большей части Дальнего Востока, в Якутии и Хабаровском крае, температурный фон будет соответствовать обычным значениям для третьего месяца осени.

Резкое похолодание возможно только на Чукотке, северо-востоке Якутии и севере Камчатского края.