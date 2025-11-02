2 ноября: какой праздник отмечают в России и мире

2 ноября в нашей стране отмечается Годовщина провозглашения Российской империи. В мире празднуют День мужчин, а православные верующие в этот день вспоминают Артемия Антиохийского. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 2 ноября и кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День провозглашения Российской империи

2 ноября 1721 года Петр I Швецией был заключен Ништадский мир, завершивший Северную войну, — в ходе ожесточенных сражений Петру удалось завоевать ряд новых территорий и получить выход к Балтийскому морю.

День международного признания Санкт-Петербурга

Праздник неразрывно связан с годовщиной провозглашения Российской империи. Санкт-Петербург был основан в 1703 году, а в 1712-м он стал столицей Русского государства, в 1721-м его признали центром могущественной морской державы.

Более чем за 300 лет Петербург успел побывать столицей трех государств, пережить три революции и трижды сменить названия. В настоящее время город на Неве по-прежнему считается культурной столицей России и настоящим музеем под открытым небом.

Праздники в мире 2 ноября

День военного журналиста

День был ООН в 2013 году. Главная цель — обратить внимание на преступления в отношении журналистов, которые работают в горячих точках.

По данным Международной федерации журналистов, за 2023 год по всему миру ушли из жизни 94 журналиста. Большинство из них освещали конфликты на Ближнем Востоке. Также, по подсчетам организации, 393 журналиста находятся в заключении в разных странах.

Какие еще праздники отмечают в мире 2 ноября

День печенькового монстра; Праздник мутных глаз.

Какой церковный праздник 2 ноября

День памяти великомученика Артемия Антиохийского

Согласно преданию, святой великомученик Артемий был военачальником при императорах Константине Великом и Констанции, а также наместником Египта. Когда же к власти пришел Юлиан Отступник, ярусный гонитель христиан, святой Артемий публично выступил против нечестивого правителя. За это его подвергли жестоким пыткам, во время которых святому явился сам Христос. Выдержав мучения, Артемий отказался принести жертву языческим богам, за что был обезглавлен. Незадолго до ухода он предрек Юлиану кончину в бою с персами, и это пророчество вскоре сбылось. Мощи святого позже перенесли в Константинополь.

День памяти преподобного архимандрита Гавриила Самтаврийского; День памяти священномученика Николая Любомудрова.

Приметы на 2 ноября

В народном календаре 2 ноября — Артемьев день. В это время на Руси заготавливали капусту и варили варенье на зиму, чинили заборы и ограды, чтобы успеть до первых сугробов.

Если лиственница в этот день сбросила иглы — скоро ляжет снег, который уже не растает до весны. Волки ночью воют — к похолоданию. Если деревья прихватило инеем — следующий год будет неурожайным.

Кто родился 2 ноября

Мария-Антуанетта (1755-1793)

Королева Франции, жена Людовика XVI за годы правления не удостоилась народной любви. Будучи крайне расточительной, она шокировала Париж блеском своих украшений и нарядов. В то время как бедняки голодали и ели траву, гости на ее балах каждую ночь съедали по небольшому стаду баранов, а цена восковых свечей, сжигаемых ежедневно, была сопоставима с недельным заработком рабочего.

В итоге измученный бедностью народ обвинил во всех своих бедах беззаботную королеву. В результате после начала Французской революции Марию-Антуанетту объявили вдохновительницей контрреволюционных заговоров и интервенции, а затем казнили на гильотине.

Советский и российский физик, доктор технических наук, академик РАН, Андрея Сахарова он участвовал в создании самой мощной в мире водородной бомбы. Идеи Трутнева легли в основу программы «мирных атомных взрывов». В последние годы жизни ученый вел работы по созданию оригинальных видов неядерных вооружений и повышению возможностей стратегических подводных лодок.

Кто еще родился 2 ноября

Елена Захарова (50 лет) — российская актриса; Татьяна Тотьмянина (44 года) — российская фигуристка, олимпийская чемпионка; Дэвид Швиммер (59 лет) — американский актер; Екатерина Дубакина (36 лет) — российская актриса.