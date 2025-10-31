Муфтий Чечни заявил, что его слова о «врагах Аллаха» исказили

Муфтий Чеченской Республики Салах-хаджи Межиев сообщил, что его слова о «врагах Аллаха» были неправильно переведены и вырваны из контекста. Он подчеркнул, что мусульмане относятся с уважением ко всем религиям. Видеообращение духовного лидера было опубликовано в Telegram-канале Духовного управления мусульман Чеченской Республики.

© nsn.fm

По словам Межиева, 20 октября вышла передача на чеченском языке, после которой некоторые пользователи сделали искаженный перевод и распространили его в интернете, пытаясь посеять религиозную рознь. Муфтий отметил, что из всего его выступления вырвали лишь два слова, что впоследствии вызвало реакцию главного раввина России Берла Лазара. Он добавил, что тот должен был сначала уточнить смысл сказанного у представителей духовенства, прежде чем делать заявления.

Межиев пояснил, что в передаче говорилось не о представителях какой-либо религии или нации, а о «врагах всего человечества», под которыми он имел в виду зло, объединенное под флагом Запада. По его словам, именно там, прикрываясь принципами свободы слова, допускают оскорбления пророка Мухаммада и сожжение Корана.

Муфтий отметил, что с уважением относится ко всем народам и вероисповеданиям, как завещал пророк Мухаммад. Он добавил, что зрители передачи на чеченском языке правильно поняли ее содержание: речь шла не о какой-либо нации или религии, а о людях, которые, по его выражению, не признают ни Божьих законов, ни человеческих, передает «Радиоточка НСН».