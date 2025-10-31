В Москве сымитировали камчатское землетрясение

Камчатское землетрясение сымитировали ученые. На новом испытательном стенде в НИЦ "Строительство" будут испытывать различные строения на сейсмостойкость.

© Российская Газета

Уникальность стенда в том, что в систему можно загрузить осциллограмму (запись с сейсмографов) реальных землетрясений. У инженеров, в частности, есть запись одного из афтершоков землетрясения на Камчатке 30 июля нынешнего года, ее получили с сейсмостанции в Елизово. Имитируя на стенде такие колебания, можно понять, как будут вести себя здания не в лабораторных, а в реальных условиях.

Первой испытали конструкцию из металлического каркаса и деревянных CLT-панелей. На ее основе можно делать небольшие временные здания для вахтовиков, склады и прочие подсобные постройки. Павильон раскачивался, но испытания выдержал. Теперь инженеры изучат его и проверят, есть ли у него слабые места и что можно поменять для усиления конструкции.

Основные детали стенда закупили еще в советские времена, рассказали в НИЦ "Строительство". Однако начать монтаж удалось только несколько лет назад. Электронную "начинку" сделали совместно с МГТУ имени Баумана.

На стенде можно испытывать здания высотой до трех этажей (а позже экстраполировать результаты исследования на дома большей высоты). Ранее в России были установки, на которых можно было испытывать на сейсмостойкость только отдельные части зданий - например, только стену или только перекрытия, рассказал "Российской газете" директор по связям с общественностью НИЦ "Строительство" Мушех Агаронян. Испытательных стендов, подобных запущенному, в мире лишь около десятка.

Здания в России неоднократно проходили проверку на сейсмостойкость, отметил замминистра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко. Последняя была в июле этого года на Камчатке.