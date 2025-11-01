Россиянам захотели запретить вписывать детей в старые загранпаспорта

Россиянам захотели запретить вписывать детей в загранпаспорта старого образца (пятилетние). С таким предложением выступило МВД по поручению правительства.

Уточняется, что инициатива должна сократить количество ситуаций, когда недружественные страны отказывают несовершеннолетним российским туристам во въезде.

«Органы ряда недружественных государств могут отказать во въезде несовершеннолетних российских граждан при предъявлении данного документа», — объяснили в ведомстве.

Там добавили, что из-за этого соотечественники могут терять крупные суммы денег, потраченные на поездку.

На сегодняшний день россияне не обязаны вписывать детей в загранпаспорта, однако такая возможность есть — но только с пятилетним документом. В паспорт старого образца можно вносить данные ребенка до 14 лет, однако выехать из России он сможет лишь с родителем, в чьем паспорте он указан.

Ранее в МВД опровергли данные СМИ о сорванных отпусках россиян из-за дефектов в их загранпаспортах. Официальный представитель ведомства Ирина Волк отметила, что федеральным законом № 212-ФЗ предусмотрен список оснований недействительности документа и его изъятия у гражданина.