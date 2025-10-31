Представители медиаиндустрии обсудили проблемы подготовки журналистов

Тема кадрового дефицита актуальна в самых разных отраслях, в том числе и в медиаиндустрии. Об этом на заседании комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров заявила сопредседатель комитета по СМИ и информационной политике, генеральный директор «ФедералПресс» Надежда Плотникова.

Участниками встречи стали представители СМИ, медиахолдингов, образовательных организаций и бизнеса. Они обсудили кадровый дефицит в медиаиндустрии и сфере PR, а также проанализировали причины несоответствия подготовки выпускников реальным запросам рынка.

Плотникова обратила внимание на высокую текучесть кадров в медиаиндустрии, отметив, что во многом проблема связана с невысокими зарплатами и низкой маржинальностью медиабизнеса.

«Сегодня современный бизнес и экономика не могут полноценно, сбалансированно развиваться без сильных pr- и маркетинговых блоков. В 2026 году мы можем увидеть трагические случаи в региональном медиабизнесе – из-за роста налоговой нагрузки, инфляции и нехватки рекламных бюджетов», — сказала она.

Главный редактор Psychologies.ru Александр Акулиничев подтвердил, что многие молодые специалисты уходят из профессии из-за низких доходов.

«Качественный контент в таких условиях производить невозможно, особенно когда ты конкурируешь с искусственным интеллектом. Ценность настоящего журналиста сегодня — в способности находить смысл в фактах. Аудитория все еще ценит проверенный бренд, экспертный взгляд и редакторскую ответственность. Наша работа — быть таким гарантом качества, и этому нельзя научиться нигде, кроме как в редакции», — отметил он.

Руководитель департамента по связям с общественностью компании ЦЕМРОС Сергей Кошкин отметил, что бизнесу нужны специалисты с мультимедийным сторителлинговым мышлением.

«Сегодня коммуникации – это не «косметическая функция», а инструмент решения бизнес-задач. Сильная сторона молодых специалистов, представителей поколения зумеров, в том, что они знают, как продать свой продукт», — сказал он.

PR-директор группы компаний Аскона Лариса Малышева подчеркнула, что проблема заключается в несоответствии компетенций соискателей ожиданиям работодателя.