Короля пней нашли в России

В Ленинградской области палеонтологи обнаружили пень возрастом 385 миллионов лет. За его исследование возьмутся ученые из СПбГУ, об этом популяризатор палеонтологии и автор проекта «Палеогород» Антон Барашенков рассказал «Фонтанке».

Эксперт назвал пень находкой века.

«Настоящий протопень, пень-прародитель, король всех пней! Почти всю неделю катался с палеонтологами из СПбГУ под Лугу в холодрыгу — все ради него!» — поделился Барашенков.

Собеседник издания подчеркнул, что пень, который обнаружил палеонтолог-любитель Денис Гогуев, представляет значительный интерес для мировой науки. Барашенков считает, что окаменелость может оказаться неизвестной разновидностью первых деревьев на Земле.

