Ложь во благо? Почему в Церкви призвали не рассказывать об измене

Признаваться в изменах не всегда полезно, заявил митрополит Томский и Асиновский Ростислав. При этом другие представители РПЦ не согласились с подобным подходом. Стоит ли утаивать подобные поступки и как сохранить отношения после неверности, разбиралась Москва 24.

"Покаяться в грехе"

Митрополит Томский и Асиновский Ростислав порекомендовал мужчинам воздерживаться от поспешных признаний в супружеской измене. По его мнению, такое откровение способно принести не пользу, а вред.

Священнослужитель пояснил, что первоначальным шагом должен стать поход в церковь.

Здесь куда более важно очистить свою совесть в таинстве покаяния и прийти на исповедь. Покаяться в этом грехе, положить твердое сердце, намерение больше никогда к этому не возвращаться. Осознавая, что это путь, который ведет не только к разрушению семьи, но и души человека, духовной жизни.

Священник отметил, что немедленное признание не всегда является целесообразным, так как может повлечь за собой отчуждение между супругами или полное разрушение отношений. Церковь же может помочь найти путь, который окажется наиболее "спасительным" как для самого человека, так и для сохранения семьи, убежден он.

Однако замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в беседе с Москвой 24 высказался против подобного подхода.

Позиция Церкви заключается в том, что измена является грехом, разрушающим святость и целостность семьи, возводящим преграду между супругами. Мы убеждены, что любая попытка скрывать или утаивать что-либо в семейной жизни оказывает на нее разрушительное воздействие.

Представитель РПЦ добавил, что обсуждение частных вопросов в публичном пространстве не приносит пользы.

"Таким образом, я считаю, что любая попытка сокрытия чего-либо разрушительна для семьи", – подчеркнул Кипшидзе.

При этом в Томской епархии и вовсе заявили, что священника не так поняли, а его слова вырваны из контекста.

"Митрополит Ростислав не призывает и не советует обманывать. Заголовки вырваны из контекста. Его Высокопреосвященство говорит о том, что человек должен, прежде всего, покаяться в содеянном. И уже на исповеди посоветоваться со священником, со своим духовником, как ему дальше поступать", – сказали в пресс-службе епархии изданию "Подъем".

Тяжелая рана

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с Москвой 24 согласилась, что признание в измене второй половине в ряде случаев может стать тяжелой травмой для семьи.

"С точки зрения общественной морали мы привыкли, что нужно поступать честно и сразу. Однако иногда неосторожный поступок может иметь необратимые последствия для семьи. Я человек светский, атеист и понимаю, что далеко не каждый пойдет каяться или рассказывать о своем проступке. Кроме того, есть профессиональные психологи, друзья, близкие, с которыми можно поделиться переживаниями", – поделилась мнением парламентарий.

Бывают ситуации, когда человек, однажды совершивший ошибку, глубоко сожалеет о случившемся. Но если об этом станет известно второй половине – и это касается не только мужчин, но и женщин – психологические особенности партнера, особенно у женщин, могут привести к тому, что произошедшее надолго останется в памяти. Это станет причиной постоянных упреков, даже если внешне признание будет принято с благодарностью за честность.

"Я не могу дать однозначной оценки, потому что в каждой семье свои правила. Однако считаю, что бежать в церковь с исповедью – не совсем тот путь, которому нужно следовать", – отметила депутат.

По ее словам, иногда действительно стоит поберечь чувства близкого и пощадить его. Но только до тех пор, пока в отношениях не наступило окончательное разочарование и кто-то не принял решение расстаться. В таком случае партнера нужно поставить в известность об измене, сказала Останина.

"Иными словами, иногда одно временное увлечение, не на всю жизнь, может разрушить хрупкий мир семьи. Поэтому я также не рекомендовала бы спешить с признанием – до тех пор, пока человек внутренне не определился, хочет ли он сохранить эти отношения или завершить их", – подчеркнула Останина.

При этом психолог Наталья Панфилова объяснила Москве 24, что зачастую мужчины, которые сразу рассказывают об измене, таким образом пытаются снять с себя ответственность за произошедшее.

"С этой точки зрения я в целом согласна со священником: если человек верующий, ему стоит покаяться в церкви. Так или иначе, должно произойти внутреннее раскаяние – это самое главное", – отметила психолог.

По ее мнению, если жена ни о чем не догадывается, не следует ей об этом говорить – это лишь причинит ей боль. Однако, если у супруги появились подозрения и она задает прямые вопросы, уклоняться и говорить, что "этого не было", – спорный вопрос. Многих женщин серьезно ранит именно ложь, когда на прямой вопрос мужчина отвечает что-то вроде: "Да ты что, мы просто друзья", – или начинает придумывать оправдания.

"Неправильно, когда мужчина обвиняет женщину в излишней ревности и подозрительности, а позже выясняется, что измена действительно была и он пытался выйти из ситуации некрасивым способом. Подчас разрушает семьи не столько сам факт неверности, сколько длящееся годами вранье, когда мужчина продолжает отрицать очевидное, а женщина знает о произошедшем", – объяснила эксперт.

Что касается молчания: если мужчина годами живет с чувством вины и ни с кем им не делится, это неизбежно сказывается на его психологическом состоянии. В этом смысле священники, предлагая исповедь, отчасти правы – они дают человеку возможность не оставаться с раскаянием один на один.

В противном случае чувство вины может привести как к психосоматическим, так и физиологическим проблемам, добавила эксперт.

"У мужчин в зоне риска оказываются сердце и желудочно-кишечный тракт — может возникнуть тошнота, расстройство живота. Реагирует и репродуктивная система: есть риск проблем с потенцией, даже если раньше их не было. При этом мужчина может внутренне убеждать себя, что все забыл, любит жену, но сбои будут проявляться на физиологическом уровне", – указала Панфилова.

Если измена произошла, необходимо обратиться к психологу, чтобы пережить ситуацию и разобраться в причинах. Однако многие мужчины стесняются идти к специалисту, опасаясь, что он осудит их за слабость.

"В этом смысле для многих мужчин церковь предстает инстанцией, перед которой рано или поздно придется отвечать. Священник воспринимается как человек, связанный с высшими смыслами, способный сказать иные, отрезвляющие слова. Более того, многие в сложные периоды приходят в церковь необязательно даже молиться, а просто постоять, почувствовать связь с предками, попросить сил", – отметила психолог.

Что касается профилактики измен, банальный, но верный способ – не искать ответов на вопросы вовне. Если в семье что-то разладилось, нужно пытаться наладить отношения внутри нее.

Однако если пара живет как соседи и не хочет что-либо прояснять, возможно, стоит собраться с духом и завершить отношения. Это будет полезнее для всех, включая детей, которые все видят. На ребенке могут сильно сказываться постоянные ссор родителей и токсичная атмосфера в доме, заключила Панфилова.