В семи регионах России температура упадёт на 15 °С всего за 2—3 дня

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал резкое похолодание в ближайшее время — температура упадёт на 15 °С всего за два-три дня в семи регионах России.

Как он рассказал РИА Новости, существенное изменение температурного режима затронет Омскую, Томскую, Новосибирскую и Кемеровскую области, Алтайский край, Республику Алтай, а также юг Красноярского края.

«В течение двух-трёх дней температура упадёт на 15 °С», — указал синоптик.

Ранее Вильфанд сообщил, что в шести округах России ожидается тёплый ноябрь.