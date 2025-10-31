Глава ассоциации «Санкт-Петербургский городской родительский комитет», учитель информатики Михаил Богданов в разговоре с Рамблером выступил против введения в России 12-летнего школьного образования.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб заявил о готовности России к переходу на 12-летнее школьное обучение. Он отметил, что переход к такому формату сохранит учительские кадры на фоне сокращения числа первоклассников и позволит выпускникам поступать в вузы в 18 лет. По его словам, в большинстве развитых стран дети начинают учиться в школе с шести лет, и этот процесс длится 12 лет.

Переход на 12-летнее школьное обучение в России нецелесообразен. Эти модные мировые тенденции не имеют к нашей практике никакого отношения. Школы западных стран, которые идут по пути 12-летнего обучения, работают по другому принципу – как социальные приюты. Они не учат детей, а просто держат их до момента совершеннолетия в стенах учебного заведения, чтобы за ними хоть кто-то наблюдал. То есть здесь речь идет о социальной функции школы, которая не связана с образованием. При этом в России нет необходимости держать детей в школе 12 лет до их совершеннолетия. А те люди, которые говорят о необходимости перехода в связи с перегруженностью нашей школьной программы, переворачивают все с ног на голову. Если где-то программа и перегружена, то к этому вопросу нужно подойти научно - упростить ее, убрать лишние предметы. На внеурочные занятия в школах сейчас отводится 10 часов в неделю, но это время очень редко используется по делу. Зачастую это просто формалистика или, наоборот, добавление учебных часов из-за того, что дети не успевают подготовиться к экзамену. Так что сейчас нужно разбираться со школьными программами, а не увеличивать срок обучения в школе. Если этого не будет сделано, то вскоре поступит предложение перевести школы уже на 13-летнее обучение. Михаил Богданов Глава ассоциации «Санкт-Петербургский городской родительский комитет», учитель информатики

Сокращение числа первоклассников при сохранении 11-летнего обучения в школах снизит нагрузку на педагогов, подчеркнул Богданов.

«Сейчас большинство учителей работают в две смены, работают в среднем на 1,7 ставки. Так что снижение числа первоклассников просто разгрузит учителей, и они будут работать в нормальном режиме - том режиме, в котором они должны работать», - сказал эксперт.

При разумном подходе к образовательным программам срок обучения в российских школах можно сократить до 10 лет, добавил педагог.

«Если из этих программ уберут ненужные предметы, оптимизируют их с точки зрения перегрузки, а также уберут «внеурочку», которая довольно бестолкова и занимает много времени, то мы совершенно спокойно сможем вернуться к той практике, которая была в советское время, когда в школах учились 10 лет. Вот это было бы целесообразно, поскольку, повторюсь, у нас нет задачи удерживать детей в школе, выполняя тем самым социальную функцию передержки», - заявил специалист, добавив, что развитие системы дополнительного образования также приведет к снижению нагрузки на российских школьников.

Ранее российский блогер Дмитрий Пучков заявил о необходимости вернуться к советской школьной программе.