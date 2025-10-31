Стало известно, кого россияне считают врагами и предателями

Больше половины россиян связывают образ иностранного агента с предательством России и работой на другие страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, которые опубликовали на официальном сайте.

Опрос проводился 3 октября среди 1,6 тысяч человек. Согласно результатам, проблематика закона об иноагентах стала для россиян привычней. За три года его поддержка выросла — с 54% в 2022 году до 65% в 2025 году. Кроме того, в 1,5 раза снизилась доля противников маркировки информации иностранных агентов.

Также более узнаваем стал и сам образ иностранного агента. Концепция понятия строится на негативных образах, в том числе врага или шпиона. Объединяются как советские смыслы (лазутчик), так и современные (пятая колонна), так и общечеловеческие (чужой, опасный).

Из иноагентов люди чаще всего знают о Максиме Галкине*, Андрее Макаревиче* и Алишере Моргенштерне* (признаны Минюстом РФ иностранными агентами). Кроме того, респонденты называли певицу Аллу Пугачеву, хотя этот статус она не получала.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом