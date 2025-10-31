В России заявили о готовности перейти на 12-летнее школьное обучение

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб сообщил и готовности России ввести 12-летнее школьное обучение. По его словам, этот вопрос остается открытым, передает РИА Новости.

Гриб отметил, что в большинстве развитых стран дети начинают учиться в школе с шести лет, и этот процесс длится 12 лет. Российские дети не уступают японским, китайским и европейским сверстникам, подчеркнул Гриб.

«Я убежден, что мы к этому придем, и важно обсудить эту идею без паники», - заявил Гриб.

Он обратил внимание на сокращение числа первоклассников в России, подчеркнув, что это не должно приводить к уменьшению количества педагогов. По его словам, переход на 12-летнее обучение поможет сохранить учительский состав и предоставит выпускникам возможность поступать в высшие учебные заведения в 18 лет.

