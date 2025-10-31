В ОП заявили о готовности России к переходу на 12-летнее школьное обучение

Заместитель секретаря российской Общественной палаты Владислав Гриб заявил о готовности России к переходу на 12-летнее школьное обучение.

Он отметил, что переход к 12-летнему обучению сохранит учительские кадры на фоне сокращения числа первоклассников и позволит выпускникам поступать в вузы в 18 лет.

«Вопрос лишь времени — я убеждён, что мы к этому придем, и важно обсудить эту идею без паники», — заявил Гриб РИА Новости

Ранее Минпросвещения России заявило о снижении нагрузки на школьников.