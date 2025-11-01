Атлантический циклон принесет в Челябинскую область снегопад

В Челябинской области в предстоящие праздничные дни ожидается переменчивая погода, а с 4 ноября атлантический циклон принесет обильные осадки с неблагоприятными явлениями погоды. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра.

«В выходные Челябинская область окажется под влиянием холодной воздушной массы, а быстрая смена атмосферных вихрей предвещает переменчивую погоду. На смену с северо-запада придет глубокая ложбина атлантического циклона, которая вновь принесет в регион обильные осадки с неблагоприятными явлениями погоды», — сообщили синоптики Гидрометеоцентра в telegram-канале.

Завтра в Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом. В горах пройдет снег, возможен гололед и установление временного снежного покрова. Температура воздуха в ночь на 2 ноября составит -4, +1, днем потеплеет до +5 градусов.

В ночь на понедельник также ожидается снег, температура воздуха ночью упадет до -8 градусов, днем повысится до 0, -5 градусов.

3 и 4 ноября установится ясная и сухая погода. Но ожидается существенное похолодание: среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на два-пять градусов. 3 ноября ночью ожидается -3, -8 градусов, днем потеплеет до 0,-5 градусов. 4 ноября ночью температура местами упадет до -13 градусов, днем столбики термометров поднимутся до -3, +2 градусов.

Водителей ранее предупредили о непогоде и возможной гололедице в Челябинской области. Также рекомендовано отказаться от поездок по трассе М-5 «Урал» в ближайшие дни, сообщили URA.RU в Упрдор «Южный Урал».