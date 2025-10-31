Во время ограничений в аэропорту Калуги самолет ушел на запасной аэродром

В аэропорту Калуги (Грабцево) ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов. Кореняко добавил, что в период действия ограничений в калужском аэропорту на запасной аэродром улетел один самолет. До этого сообщалось о снятии ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда. В Росавиации не назвали причину приостановки полетов в аэропортах.

Минобороны РФ сообщало, что силы противовоздушной обороны с 20:00 до 23:00 мск 30 октября уничтожили 14 беспилотников ВСУ в пяти российских регионах.

План "Ковер" — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов — может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.