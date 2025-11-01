В аэропорту Саратова сняли ограничения

В аэропорту Саратова ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. "Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", — написал он. Кореняко добавил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. В ночь на 1 ноября губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в регионе ввели план "Ковер". Той же ночью временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Тамбова и Калуги. План "Ковер" — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов — может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.