В РПЦ объяснили смысл соблюдения поста для верующих

Пост — это прежде всего жертва человека ради ближних. В повседневной жизни люди обычно живут для себя, тогда как многодневные посты помогают сосредоточиться на заботе о других. Об этом рассказал настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ, протоиерей Владимир Вигилянский.

Он подчеркнул, что начало поста сопровождается поздравлениями прихожан, а сам пост следует воспринимать не как испытание, а как праздник — время для духовного роста, укрепления дисциплины и совершения добрых дел.

Священник отметил, что количество постов не должно вызывать беспокойства у верующих: чем больше таких периодов воздержания, тем лучше, так как в этом и заключается основная цель поста.

Вигилянский добавил, что соблюдение поста помогает научиться жить для других, а не только для себя. А это, в свою очередь, способствует развитию внутренней гармонии и духовной зрелости.

Он призвал воспринимать пост как возможность проявлять внимание и заботу к окружающим, а не просто как формальное ограничение или проверку силы воли, передает портал «Последние новости».

Ранее Русская православная церковь поддержала закон о защите женщин от склонения к аборту, назвав его важным шагом в духовной и моральной сфере.

Настоятель Георгиевского храма в Нахабине Московской области иерей Павел Островский заявил, что в отношении женщины, которая прервала беременность без согласия супруга, нужно возбуждать уголовное дело.