В Госдуме разработали законопроект о введении собачьего ОСАГО

Обязательную страховку для хозяев собак потенциально опасных пород предложили ввести в России. Об этом сообщила газета "Известия". Законопроект о введении "собачьего ОСАГО" внесут на рассмотрение Госдумы 31 октября.

© Газета.Ru

Как рассказал член ЛДПР Дмитрий Новиков (документ разработал ЛДПР), в нижнюю палату парламента продолжают поступать многочисленные обращения граждан, которые стали жертвами нападения бездомных и домашних собак, в связи с чем пришло время обеспечить защиту их прав.

Он пояснил, что владельцы агрессивных собак в случае нападения свою вину не признают, а пострадавшему сложно доказать факт инцидента и получить материальную компенсацию на лечение, поэтому депутаты предлагают обязать в законодательном порядке хозяев потенциально опасных собак приобретать страховку, "чтобы нести ответственность за своего питомца и его поведение". Положения документа не распространяются на служебных собак, выполняющих государственно важные функции, подчеркнул Новиков.

Проект закона предполагает, что в случае нападения питомца из соответствующего перечня на человека страховая будет обязана выплатить 1 млн рублей, а если собака испортила имущество — 200 тыс. В сентябре в Госдуме предложили запретить вход с собаками в школы, магазины и аптеки.