Главный раввин РФ возмутился словам муфтия Чечни об иудеях-«врагах Аллаха»

Главный раввин России Берл Лазар в четверг, 30 октября, раскритиковал высказывание муфтия Чечни Салах-Хаджи Межиева о том, что иудеи являются «врагами Аллаха». Он подчеркнул, что эти слова оскорбительны для всего еврейского народа и его веры.

Лазар добавил, что заявление Межиева направлено не столько против евреев, сколько против «всего, что вся Россия строила много лет». Раввин отметил, что слова муфтия противоречат официальной позициеи мусульманской общины, лидеры которой последовательно выступают за межконфессиональный мир.

— Я очень надеюсь, что уже в ближайшее время последуют заявления ведущих представителей ислама в России, которые официально отмежуются от антисемитских высказываний Межиева и подтвердят настроенность российской мусульманской общины на мир и солидарность верующих в Бога единого, — подчеркнул Лазар на ток-шоу «Чеченская история. Война и мир».

Он отметил, что евреи традиционно воспринимают ислам как религию мира и терпимости.

