Профайлер увидел в поведении сына Усольцевых тревожные знаки

Профайлер Александр Петров считает, что поведение сына пропавших в Красноярском крае Усольцевых Даниила Баталова свидетельствует о том, что он знает больше, чем говорит. Об этом эксперт заявил в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Напомним, что о пропаже Ирины и Сергея Усольцевых, а также их пятилетней дочери Арины и собаки корги во время турпохода стало известно 2 октября. Согласно данным полиции, семья отправилась в поход по маршруту в направлении горы Буратинка 28 сентября. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, однако до сих пор тайна их исчезновения так и остается не раскрытой.

У Ирины Усольцевой остался старший сын — Даниил Баталов, который пришел в студию «Пусть говорят». Однако его поведение вызвало подозрение у Петрова. Профайлер считает, что Даниил знает больше, чем говорит. Кроме того Петров не заметил на его лице признаков волнения или тревоги.

«Можно сделать следующие выводы: либо Даниил что-то знает и сильно переживает за то, что его тайна будет вскрыта, либо ему абсолютно безразлична судьба родственников. А безразличие опять же оттого, что он знает правду», — сказал эксперт.

Он отметил, что на интервью Баталов показал весь спектр эмоций и проявил себя, как человека переживающего и осуждающего, однако подключался он только к рабочим версиям, которые ему выгодны. Если же его семью начинали оскорблять или озвучивать страшные версии их исчезновения, то он просто игнорировал это.

«Это опять же подчеркивает: либо он знает, что ничего плохого не произошло, либо ему все равно. Скажу ужасное, но он будто даже рад тому, что его родные попали в беду. И это вызывает еще больше подозрений. Даниил — человек, который скрывает что-то очень страшное», — заключил Петров.

При этом сам Баталов утверждает, что ему скрывать нечего. Он отметил, что самым главным для него является узнать, куда пропали его родные и все ли с ними в порядке.