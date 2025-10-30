Гоблин устыдился за некоторых сдающих квартиры россиян

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков заявил, что испытывает стыд за одну категорию россиян. Об этом он высказался в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

Гоблин заявил, что негативно относится к пометкам в объявлениях о сдаче квартиры, в которых арендодатели выражают свои предпочтения к национальности или вероисповеданию будущих съемщиков.

«Это та же самая дискриминация — "только для мусульман". Что еще у тебя "только для мусульман?" (...) Настолько бестолково это все. За людей стыдно становится», — посетовал Пучков.

Блогер добавил, что владелец квартиры может отказать арендатору, если во время личной встречи поймет, что тот неадекватен.

«Если ты немытый, нестриженый, у тебя три серьги в носу, пять в ухе, синие волосы и безумный взгляд, ну, наверно, тебя, наркомана, сюда не пустят», — заявил переводчик.

Ранее Гоблин рассказал, как сильно отравился покупным бутербродом. По словам блогера, он «чуть не подох».