В Краснодарском крае на береговой линии появились фрагменты мазута

Точечные выбросы нефтепродуктов ликвидируют в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщается в оперштабе региона.

© оперштаб Краснодарского края

Стало известно, что на береговой линии в поселке Волна были выявлены небольшие фрагменты мазута, и к сбору нефтепродуктов приступили специалисты "Кубань-СПАС" и волонтеры штаба "Дельфин".

Также в оперштабе отметили, что параллельно с этим работы по укреплению защитного сооружения для удержания возможных выбросов нефтепродуктов ведутся и на пляже в Анапе.

Помимо этого, сотрудники МЧС России занимаются очисткой береговой линии на Бугазской косе (от поселка Веселовка в сторону Благовещенской).