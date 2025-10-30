«Какие ко мне претензии?»: блогер Поздняков инсценировал свое убийство

Блогер и основатель «Мужского государства» (запрещенная в России экстремистская организация) Владислав Поздняков заявил, что сфабриковал свое убийство в Индонезии. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

© Соцсети

«Так а какие ко мне претензии? Вы здесь все же ради этого и сидеть, я даже не свой канал имею ввиду, а вообще — Telegram в целом... Во времена, когда ничего не происходит, я вам нашел инфоповод. И я вам дал эти эмоции, ради которых вы здесь и находитесь все», — заявил Поздняков в аудиообращении к подписчикам.

Он опубликовал видео процесса нанесения грима и фотографии постановочной сцены.

В ночь на 29 октября в telegram-каналах распространилась информация о якобы произошедшем расстреле российского блогера в Индонезии. В соцсетях появились фотографии с имитацией окровавленного тела Позднякова с пулевыми отверстиями.