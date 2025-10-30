Стало известно, где будет развеян прах Плисецкой и Щедрина

Прах легендарной балерины Майи Плисецкой и ее мужа, композитора Родиона Щедрина, может быть развеян над Звенигородом, рассказал журналистам «Комсомольской правды» председатель Телерадиовещательной организации Союзного государства, писатель Николай Ефимович.

По данным газеты, Ефимович — автор двух книг и фильма о Майе Михайловне. В первой книге он собрал интервью с артисткой, вышедшие в «Комсомолке» за 25 лет. Вторая книга выйдет в ближайшее время в серии «Жизнь замечательных людей».

Писатель заметил, что почти год работал в Российском архиве литературы и искусства, обнаружил в нем удивительные раритеты. В частности, нашел букет фарфоровых гвоздик, подаренный Майе Плисецкой Робертом Кеннеди, младшим братом американского президента Джона Кеннеди.

Кроме того, в архиве нашлось командировочное удостоверение Майи Плисецкой для поездки на фронт, датированное 1942 годом. Она, как и все ученицы Московского балетного училища, выступала в госпиталях перед ранеными, ездила на фронт, участвовала в постановках для бойцов.

Журналисты напомнили, что прах Плисецкой и Щедрина был кремирован после их смерти, согласно завещанию. Кроме того, в документе была просьба развеять прах над Родиной. Они попросили раскрыть, когда и где будет выполнен этот пункт.

«Думаю, их прах будет развеян под Звенигородом. Там был развеян прах Лили Брик, музы Владимира Маяковского, которая познакомила Щедрина с Плисецкой. Они познакомились в ее доме», — разъяснил Ефимович.

Писатель констатировал, что точную дату церемонии знают сотрудники фонда Щедрина и Плисецкой, которые занимаются этим вопросом.

Звенигород — город в Московской области, расположенный в 30 км к западу от Москвы. Ориентирован на культурно-исторический туризм: богатое наследие представлено десятком церквей и храмов, помещичьими усадьбами, музеями.