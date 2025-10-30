Ирина Болгар заявила, что недовольна завещанием Павла Дурова

Юрист Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, раскритиковала решение бизнесмена разделить наследство между всеми биологическими потомками в течение 30 лет после его смерти. Об этом пишет «Комсомольская правда.Санкт-Петербург».

Журналисты заметили, что на протяжении нескольких месяцев многодетная мать не поднимала никаких вопросов, связанных с Дуровым, ничего не требовала.

Павел Дуров оставил детей от Ирины Болгар на улице

Ирина напомнила, что на протяжении почти десяти лет совместной жизни бизнесмен обещал заботиться о детях, говорил, что выделит им наследство. Она добавила, что теперь предприниматель изменил свои планы.

«Наши дети несовершеннолетние. Они не могут ждать 30 лет без поддержки — ни в виде алиментов, ни в виде защиты наследства», — подчеркнула Болгар.

Женщина отметила также, что после расставания в 2023 году все финансовые, организационные, бытовые и юридические обязанности полностью легли на нее.