Ирина Болгар заявила, что недовольна завещанием Павла Дурова

Илья Родин

Юрист Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, раскритиковала решение бизнесмена разделить наследство между всеми биологическими потомками в течение 30 лет после его смерти. Об этом пишет «Комсомольская правда.Санкт-Петербург».

Журналисты заметили, что на протяжении нескольких месяцев многодетная мать не поднимала никаких вопросов, связанных с Дуровым, ничего не требовала.

Павел Дуров оставил детей от Ирины Болгар на улице

Ирина напомнила, что на протяжении почти десяти лет совместной жизни бизнесмен обещал заботиться о детях, говорил, что выделит им наследство. Она добавила, что теперь предприниматель изменил свои планы.

«Наши дети несовершеннолетние. Они не могут ждать 30 лет без поддержки — ни в виде алиментов, ни в виде защиты наследства», — подчеркнула Болгар.

Женщина отметила также, что после расставания в 2023 году все финансовые, организационные, бытовые и юридические обязанности полностью легли на нее.