В Эрмитаже объяснили, почему у музея утром выстроилась огромная очередь

Огромная очередь выстроились у Эрмитажа в четверг в первой половине дня.

Причиной затора у входа музей стала внезапная техническая неполадка.

«Дорогие посетители! Прохождение досмотра на входе в Главный музейный комплекс замедлено в связи с технической неполадкой в одном из аппаратов модуля безопасности», – сообщили в музее.

Спустя несколько часов работоспособность системы была полностью восстановлена. В настоящий момент вход в Эрмитаж осуществляется в стандартном режиме без каких-либо ограничений. Издание Neva.Today уточняет, что изначально высокий ажиотаж мог быть связан с действующими в этот день льготными условиями посещения.