10 лучших ролей Ивана Янковского

Газета.Ru
Slide 1 of 25
Актер Иван Янковский, 2021 год
1/20
Актер Иван Янковский, 2021 год 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
“Завод” (2018). В фильме “Завод”, посвященном социальной (не)справедливости — постоянный лейтмотив в творчестве режиссера Юрия Быкова, — Иван Янковский сыграл рабочего Вовку, который участвует в похищении задерживающего зарплату владельца завода. Вовке срочно нужны деньги — он должен лечить больную мать. В персонаже Ивана угадали отсылку к герою его деда Олега Янковского из ленты 1983 года «Влюблен по собственному желанию» — тому тоже приходится идти и на завод, и на сделку с совестью. Роль дерзкого Вовки стала для Янковского прорывной и во многом определила его амплуа — брутального, но по-своему изящного парня.
2/20
“Завод” (2018). В фильме “Завод”, посвященном социальной (не)справедливости — постоянный лейтмотив в творчестве режиссера Юрия Быкова, — Иван Янковский сыграл рабочего Вовку, который участвует в похищении задерживающего зарплату владельца завода. Вовке срочно нужны деньги — он должен лечить больную мать. В персонаже Ивана угадали отсылку к герою его деда Олега Янковского из ленты 1983 года «Влюблен по собственному желанию» — тому тоже приходится идти и на завод, и на сделку с совестью. Роль дерзкого Вовки стала для Янковского прорывной и во многом определила его амплуа — брутального, но по-своему изящного парня. 
© START
“Текст” (2019). В скандальной ленте режиссера Клима Шипенко «Текст» Ивану Янковскому досталась роль антагониста. Главный герой в исполнении Александра Петрова мстит подбросившему ему наркотики силовику (Янковский) и получает доступ к его смартфону, жизни и женщине
3/20
“Текст” (2019). В скандальной ленте режиссера Клима Шипенко «Текст» Ивану Янковскому досталась роль антагониста. Главный герой в исполнении Александра Петрова мстит подбросившему ему наркотики силовику (Янковский) и получает доступ к его смартфону, жизни и женщине 
© START
“Текст” (2019). По словам самого Янковского, при подготовке к этой роли он вдохновлялся персонажами Харви Кейтеля в «Плохом лейтенанте» и Гэри Олдмана в фильме «Леон». “В герое живет определенная эмпатия. Просто власть настолько заразна, что это не ты ее вкушаешь, а она тебя поедает”, — говорил он о персонаже.
4/20
“Текст” (2019). По словам самого Янковского, при подготовке к этой роли он вдохновлялся персонажами Харви Кейтеля в «Плохом лейтенанте» и Гэри Олдмана в фильме «Леон». “В герое живет определенная эмпатия. Просто власть настолько заразна, что это не ты ее вкушаешь, а она тебя поедает”, — говорил он о персонаже. 
© START

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

“Топи” (2021). “Топи” Владимира Мирзоева значительно увеличили фанатский корпус Ивана Янковского, стали первым сериалом в фильмографии артиста – и заодно подняли продажи шуб с леопардовым принтом в стране.
5/20
“Топи” (2021). “Топи” Владимира Мирзоева значительно увеличили фанатский корпус Ивана Янковского, стали первым сериалом в фильмографии артиста – и заодно подняли продажи шуб с леопардовым принтом в стране. 
© КиноПоиск HD
“Топи” (2021). По сюжету пятеро друзей бегут от московских проблем в провинцию, в мрачноватое местечко под названием Топи, — и попадают в круговорот мистических событий, меняющий их сознание на многих уровнях. Съемки проходили в Белоруссии в разгар пандемии: актеры признаются, что напряженная атмосфера совпала с настроением персонажей, занятых духовным поиском на грани смерти.
6/20
“Топи” (2021). По сюжету пятеро друзей бегут от московских проблем в провинцию, в мрачноватое местечко под названием Топи, — и попадают в круговорот мистических событий, меняющий их сознание на многих уровнях. Съемки проходили в Белоруссии в разгар пандемии: актеры признаются, что напряженная атмосфера совпала с настроением персонажей, занятых духовным поиском на грани смерти. 
© КиноПоиск HD
“Чемпион мира” (2021). Сюжет фильма строится вокруг легендарного шахматного матча 1978 года за корону чемпиона мира между Анатолием Карповым (Янковский) и эмигрантом Виктором Корчным (Константин Хабенский). В образе хладнокровного Карпова фигуры Янковский двигал не вслепую — для съемок в картине он хорошо научился играть в шахматы и даже обзавелся небольшой доской, которую всюду возил с собой, чтобы тренировать знаменитые партии в паре с Хабенским.
7/20
“Чемпион мира” (2021). Сюжет фильма строится вокруг легендарного шахматного матча 1978 года за корону чемпиона мира между Анатолием Карповым (Янковский) и эмигрантом Виктором Корчным (Константин Хабенский). В образе хладнокровного Карпова фигуры Янковский двигал не вслепую — для съемок в картине он хорошо научился играть в шахматы и даже обзавелся небольшой доской, которую всюду возил с собой, чтобы тренировать знаменитые партии в паре с Хабенским. 
© «ТриТэ»
“Домашнее поле” (2022). Еще одна спортивная драма Ивана Янковского – “Домашнее поле” Феликса Умарова. Здесь он играет уже вымышленную звезду спорта — высокомерного футболиста Фила Никитина. Герою приходится выйти на поле под руководством женщины-тренера (Светлана Устинова) и найти баланс между справедливостью, командным духом и собственными амбициями, в которых Фил рисовал тренером себя.
8/20
“Домашнее поле” (2022). Еще одна спортивная драма Ивана Янковского – “Домашнее поле” Феликса Умарова. Здесь он играет уже вымышленную звезду спорта — высокомерного футболиста Фила Никитина. Герою приходится выйти на поле под руководством женщины-тренера (Светлана Устинова) и найти баланс между справедливостью, командным духом и собственными амбициями, в которых Фил рисовал тренером себя. 
© «НМГ Студия»/more.tv
«Домашнее поле» (2022). Для этой роли Янковский вдохновлялся Зинедином Зиданом — причем именно как тренером, а не игроком. «Я надеялся, что буду играть тренера, поэтому выбирал для себя релевантную модель. Мне нравятся его лидерские качества и желание отличаться от других, ведь он действительно тот тренер, который стоит особняком», — рассказывал в одном из интервью артист.
9/20
«Домашнее поле» (2022). Для этой роли Янковский вдохновлялся Зинедином Зиданом — причем именно как тренером, а не игроком. «Я надеялся, что буду играть тренера, поэтому выбирал для себя релевантную модель. Мне нравятся его лидерские качества и желание отличаться от других, ведь он действительно тот тренер, который стоит особняком», — рассказывал в одном из интервью артист. 
© «НМГ Студия»/more.tv

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

“Слово пацана” (2023). Если кто-то не слышал об Иване Янковском до 2023 года, то все исправил сериал Жоры Крыжовникова “Слово пацана”, абсолютный хит того сезона, вернувший моду 80-х. Казанского бандита и ветерана Афганистана Адидаса в исполнении Янковского и полюбили, и возненавидели – и зумеры, и бабушки.
10/20
“Слово пацана” (2023). Если кто-то не слышал об Иване Янковском до 2023 года, то все исправил сериал Жоры Крыжовникова “Слово пацана”, абсолютный хит того сезона, вернувший моду 80-х. Казанского бандита и ветерана Афганистана Адидаса в исполнении Янковского и полюбили, и возненавидели – и зумеры, и бабушки. 
© Toomuch Production
«Слово пацана» (2023). «Кричат что-то из машин, в магазине тебя пропускают, в ресторанах бесплатно кормят. Это льстит, конечно, но при этом очень неловко на самом деле, и я этим не упивался. Не было такого: теперь весь мир мой, и я как бы Аль Пачино из фильма «Лицо со шрамом», — делился артист, ставший благодаря проекту суперзвездой российского кино.
11/20
«Слово пацана» (2023). «Кричат что-то из машин, в магазине тебя пропускают, в ресторанах бесплатно кормят. Это льстит, конечно, но при этом очень неловко на самом деле, и я этим не упивался. Не было такого: теперь весь мир мой, и я как бы Аль Пачино из фильма «Лицо со шрамом», — делился артист, ставший благодаря проекту суперзвездой российского кино. 
© Toomuch Production
“Фишер” (2023-...). Первый сезон сериала “Фишер” основан на биографии реального подмосковного маньяка, в 80-90-х нападавшего на мальчиков в Одинцовском районе. По сюжету дело поручают троим следователям, один из которых — жесткий Евгений Боков из Ростова, его и сыграл Иван Янковский. Пока следствие ищет маньяка, в личной жизни Бокова разыгрывается не менее тяжелая драма — его жена серьезно болеет, и герою приходится разрываться между работой и домом.
12/20
“Фишер” (2023-...). Первый сезон сериала “Фишер” основан на биографии реального подмосковного маньяка, в 80-90-х нападавшего на мальчиков в Одинцовском районе. По сюжету дело поручают троим следователям, один из которых — жесткий Евгений Боков из Ростова, его и сыграл Иван Янковский. Пока следствие ищет маньяка, в личной жизни Бокова разыгрывается не менее тяжелая драма — его жена серьезно болеет, и герою приходится разрываться между работой и домом. 
© Art Pictures Vision
«Фишер» (2023-...). «Фишер» понравился не только россиянам — недавно на международном кинофестивале Onirica Film Festival в Италии он завоевал награду Best TV Show, а до того был представлен на международных кинорынках в Берлине, Каннах и Гонконге, проектом интересуются в Индии и Латинской Америке. В 2025-м шоу получило продолжение, Янковский в нем вернулся к своей роли.
13/20
«Фишер» (2023-...). «Фишер» понравился не только россиянам — недавно на международном кинофестивале Onirica Film Festival в Италии он завоевал награду Best TV Show, а до того был представлен на международных кинорынках в Берлине, Каннах и Гонконге, проектом интересуются в Индии и Латинской Америке. В 2025-м шоу получило продолжение, Янковский в нем вернулся к своей роли. 
© Студия 812
“Плейлист волонтера” (2023). В центре этого сериала — история поисково-спасательного отряда, в котором находит смысл жизни рано разочаровавшийся в браке и карьере Миша Штапич (Иван Янковский). Миша возглавляет отряд и увлекается коллегой с позывным Кукла (Мила Ершова) — и это не единственное потрясение, которое заставит понемногу оттаять его замороженное сердце.
14/20
“Плейлист волонтера” (2023). В центре этого сериала — история поисково-спасательного отряда, в котором находит смысл жизни рано разочаровавшийся в браке и карьере Миша Штапич (Иван Янковский). Миша возглавляет отряд и увлекается коллегой с позывным Кукла (Мила Ершова) — и это не единственное потрясение, которое заставит понемногу оттаять его замороженное сердце. 
© Vita Aktiva/Okko

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

“Плейлист волонтера” (2023). Сериал снят по одноименной книге волонтера Мршавко Штапича. Штапич сам присутствовал на площадке, учил артистов помощи человеку без сознания, получившему переломы, замерзающему.
15/20
“Плейлист волонтера” (2023). Сериал снят по одноименной книге волонтера Мршавко Штапича. Штапич сам присутствовал на площадке, учил артистов помощи человеку без сознания, получившему переломы, замерзающему. 
© Vita Aktiva/Okko
“Преступление и наказание” (2024). Редкая классическая роль (хотя тут тоже – как посмотреть) в запасе Янковского, адаптация романа Федора Достоевского «Преступление и наказание» режиссера Владимира Мирзоева. События знаменитого произведения о зарубленной старухе и моральном выборе перенесены в слегка мистический Петербург XXI века. Студент Родион Раскольников (Янковский) нападает на микрокредиторшу и оказывается в центре следственных действий.
16/20
“Преступление и наказание” (2024). Редкая классическая роль (хотя тут тоже – как посмотреть) в запасе Янковского, адаптация романа Федора Достоевского «Преступление и наказание» режиссера Владимира Мирзоева. События знаменитого произведения о зарубленной старухе и моральном выборе перенесены в слегка мистический Петербург XXI века. Студент Родион Раскольников (Янковский) нападает на микрокредиторшу и оказывается в центре следственных действий. 
© ZOOM Production/«Кинопоиск»
“Преступление и наказание” (2024). Идея сериала возникла у Янковского и Мирзоева одновременно: в конце съемок “Топей” актер спросил у режиссера, не хочет ли тот взяться за «Преступление и наказание». Выяснилось, что у Мирзоева уже даже есть синопсис — оставалось только снимать. На столетние объективы — для действительно петербургской атмосферы.
17/20
“Преступление и наказание” (2024). Идея сериала возникла у Янковского и Мирзоева одновременно: в конце съемок “Топей” актер спросил у режиссера, не хочет ли тот взяться за «Преступление и наказание». Выяснилось, что у Мирзоева уже даже есть синопсис — оставалось только снимать. На столетние объективы — для действительно петербургской атмосферы. 
© ZOOM Production/«Кинопоиск»
“Аутсорс” (2025). Один из лучших сериалов этого года – и, возможно, самая сильная роль Янковского. На дворе 1996-й, где-то на Камчатке сотрудники тюрьмы надзирают за приговоренными к смертной казни и не задаются вопросами о своей работе — пока в учреждении не появляется Костя Волков (Иван Янковский), тоже немного персонаж Достоевского.
18/20
“Аутсорс” (2025). Один из лучших сериалов этого года – и, возможно, самая сильная роль Янковского. На дворе 1996-й, где-то на Камчатке сотрудники тюрьмы надзирают за приговоренными к смертной казни и не задаются вопросами о своей работе — пока в учреждении не появляется Костя Волков (Иван Янковский), тоже немного персонаж Достоевского. 
© Продюсерская компания «Среда»/Okko
“Аутсорс” (2025). Янковский признавался, что списал образ Кости с антигероев Хавьера Бардема из «Старикам тут не место» и Билли Боба Торнтона из первого сезона «Фарго». Действия обоих не поддаются логическому объяснению, и понять, как в их душе поселился мрак, невозможно — как и в случае с Костей.
19/20
“Аутсорс” (2025). Янковский признавался, что списал образ Кости с антигероев Хавьера Бардема из «Старикам тут не место» и Билли Боба Торнтона из первого сезона «Фарго». Действия обоих не поддаются логическому объяснению, и понять, как в их душе поселился мрак, невозможно — как и в случае с Костей. 
© Продюсерская компания «Среда»/Okko

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Личная жизнь Ивана Янковского. Актер состоит в браке с коллегой по цеху Дианой Пожарской – звездой сериала “Отель “Элеон”. Пара воспитывает сына Олега, родившегося в 2021 году. На фото:Актеры Диана Пожарская и Иван Янковский на премьере сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» в кинотеатре «Октябрь» в Москве, 2025 год
20/20
Личная жизнь Ивана Янковского. Актер состоит в браке с коллегой по цеху Дианой Пожарской – звездой сериала “Отель “Элеон”. Пара воспитывает сына Олега, родившегося в 2021 году. На фото:Актеры Диана Пожарская и Иван Янковский на премьере сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» в кинотеатре «Октябрь» в Москве, 2025 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В 2000 году Олег Янковский привел в кинематограф своего внука — маленького Ваню, сына Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры. Слишком напористо в ряды nepo babies Янковский-старший его не толкал — лишь дал эпизодическую роль мальчика, живущего по соседству с главной героиней.

30 октября Ивану Янковскому исполняется 35 лет. 25 из них он провел на экране и стал одним из самых узнаваемых лиц российского кинематографа, охотно берясь за роли и негодяев, и классных парней, и сомнительных лиц в спектре между ними. Лучшие старые и новые роли актера — в фотогалерее «Газеты.Ru».