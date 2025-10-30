Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с Рамблером раскритиковала инициативу о введении в России административной ответственности за празднование Хэллоуина.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил о необходимости запретить россиянам праздновать Хэллоуин под страхом штрафов. Иванов, являющийся также председателем Общероссийского общественного движения «Россия Православная», хочет, чтобы за это также штрафовали также бары, кафе и рестораны, организующие тематические мероприятия. В беседе с life.ru он заявил, что под запрет должна попасть вся характерная атрибутика данного праздника. Депутат считает необходимым оградить детей и общество от этого «культа мрака и смерти».

Вот это желание – все запретить, всех наказать – оно даже пугает. Россия – это светское государство, в котором каждый человек вправе верить во все, что угодно, если это не причиняет вред окружающим и не несет угрозу безопасности государства. У нас запрещено нарушать закон, но если человек хочет праздновать Хеллоуин, то никто не должен этому возражать. Более того, я не вижу в этом празднике ничего плохого. А вот в стремлении все запрещать я вижу тревожную тенденцию. Все это похоже на какую-то инквизицию, которая в средневековье всех подряд причисляла к «дьявольскому культу». Так можно дойти и до запрета празднования Нового года, которое тоже является светским мероприятием. Мы отмечаем Новый год 31 декабря, а это самый строгий период Рождественского поста. Поэтому давайте исходить из того, что все мы в большей степени – это светские люди. Светлана Бессараб Депутат Госдумы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов

Для подавляющего большинства россиян празднование Хэллоуина является «простой игрой», подчеркнула депутат.

«Полагать, что люди наряжаются и празднуют Хэллоуин, связывая все это, к примеру, с католическим Днем всех святых, было бы неверно. Это просто некое следование западным трендам. При этом Хэллоуин очень любят маленькие дети, для них это просто карнавал, который можно провести в ожидании празднования Нового года. И если родители ребенка вырезают из тыквы страшную мордочку, ставят в нее свечку, - пожалуйста. Тут нет ничего плохого. А вот введением запретов, наоборот, можно привлечь к этой ситуации внимание подростков-максималистов, которые захотят сделать что-то вопреки. Полагаю, 98% россиян, которые отмечают Хэллоуин и, что называется, карнавалят, не вкладывают в это какой-либо глубокий смысл. Для них это просто очередной повод нарядиться, нанести какой-то страшный макияж и подурачиться», - заявила Бессараб.

