Рост детской преступности связывают со вписками и интернетом

Часть инцидентов с детьми происходит в интернете, однако многие трагедии по-прежнему связаны с так называемыми "вписками" — неформальными вечеринками в квартирах и загородных домах. Об этом пишут "Известия".

© Газета.Ru

По данным газеты, именно на домашних вечеринках нередко происходят драки, насилие и случаи передозировки. По словам источников газеты из молодежной среды, подобные встречи часто организуют через мессенджеры: участники получают ссылки-приглашения в закрытые чаты. Алкоголь добывают совершеннолетние друзья, а жилье снимают посуточно, используя бесконтактное заселение. Владельцы квартир признаются, что одна вечеринка может обернуться для них крупными штрафами и порчей имущества. Клинический психолог Елена Замышевская считает, что "вписки" становятся способом самоутверждения для подростков, стремящихся завоевать популярность.

При этом жертвами буллинга часто оказываются аутсайдеры, пришедшие ради признания. Эксперт также предупреждает об опасности "цифрового селф-харма", когда подростки выкладывают в сеть компрометирующие видео, что может привести к шантажу. Президент фонда "Поиск пропавших детей" Дмитрий Второв добавил, что часть подростков прибегает к "впискам", чтобы провести ночь вне дома. Он отметил рост случаев, когда родители не сообщают об уходах детей, опасаясь проблем с полицией и органами опеки.

По мнению эксперта, предотвратить подобные ситуации можно лишь вниманием и доверием. Родителям стоит знать окружение ребенка, интересоваться его увлечениями и вовремя замечать тревожные изменения в поведении. В МВД подсчитали, что за восемь месяцев 2025 года к уголовной ответственности привлекли 14,3 тыс. несовершеннолетних — на 6% больше, чем годом ранее. При этом общая преступность в стране снизилась почти на 5%. Следственный комитет также сообщил о росте числа преступлений против жизни и здоровья, совершенных подростками, почти на 13%.