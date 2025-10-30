В Роспотребнадзоре оценили опасность нового коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора продолжают оперативный мониторинг заболеваемости новой коронавирусной инфекцией BRZ batCoV, которую обнаружили бразильские ученые у летучих мышей.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, новый возбудитель относится к роду бета-коронавирусов, в который входят возбудители COVID-19 (SARS-CoV-2), MERS (MERS-CoV) и атипичной пневмонии (SARS-CoV).

В настоящее время отсутствуют убедительные доказательства того, что новый вирус может быть опасен для человека, а риск его передачи от животных к человеку оценивается как низкий. Однако в BRZ batCoV выявлена особенность, облегчающая проникновение вируса в клетки хозяина.

Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией и изучает новый вирус, заверили в ведомстве.

Ранее подчеркивалось, что публикации о массовых вспышках вируса коксаки на территории России не соответствуют действительности. Роспотребнадзор отмечал, что это фейк — в действительности в настоящее время ситуация с энтеровирусными инфекциями, включая вирус коксаки, в России стабильна.

При этом не за горами пик заболеваемости гриппом — специалисты предупреждают, что он наступит после длинных новогодних каникул. Однако заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. Смородинцева Дарья Даниленко отметила, что "мы склонны считать, что эпидемия, которая придет на территорию России, ожидается умеренной интенсивности".